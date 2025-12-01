Срок заключения экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины увеличили на пять лет

Новый приговор вынесли по делу о нарушениях при распределении участков в рамках проекта "Новый город Раджук" в Пурбачоле

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 декабря. /ТАСС/. Суд в Бангладеш приговорил бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину, ее сестру Шейх Рехану и племянницу, депутата парламента Великобритании Тулип Сиддик, к тюремному заключению по делу о коррупции. Об этом сообщает газета The Daily Star.

Шейх Хасину приговорили к пяти годам тюремного заключения, ее сестру - к семи, а племянницу - к двум годам. Дело касается нарушений, допущенных при распределении участков в рамках проекта "Новый город Раджук" в Пурбачоле. Обвинение считает, что земля была получена фигурантами дела незаконно.

На минувшей неделе Шейх Хасина уже была приговорена к семи годам тюремного заключения по трем обвинениям, выдвинутым в связи с выделением участков для экс-премьера, что в общей сложности составляет 21 год лишения свободы.

В середине ноября также состоялось оглашение приговора Международного трибунала Бангладеш по уголовным преступлениям, согласно которому бывшая премьер-министр заочно приговорена к смертной казни за преступления против человечности и геноцид.

Шейх Хасина с августа 2024 года находится в Индии, куда улетела после массовых беспорядков в Бангладеш. В 2024 году власти Бангладеш аннулировали ее дипломатический паспорт. Дакка настаивает, что ее экстрадиция должна быть осуществлена на основе подписанного в 2013 году договора с Индией о взаимной выдаче уголовных преступников.

В июле 2024 года Бангладеш охватили антиправительственные протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием экономических перспектив. В результате беспорядков и стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. Шейх Хасина в интервью СМИ заявляла, что не отдавала приказа убивать участников беспорядков и утверждала, что эти указания исходили от Мухаммада Юнуса, который возглавил временное правительство после ее бегства из страны.