РБК-Украина: у Зеленского есть шесть кандидатов на замену Ермака

Среди наиболее вероятных - Денис Шмыгаль, Михаил Федоров, Кирилл Буданов, Павел Палиса, имена еще двоих не называются

Редакция сайта ТАСС

Андрей Ермак © Press Service Of The President Of Ukraine via AP

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Шесть кандидатов рассматриваются на должность нового главы офиса Владимира Зеленского после увольнения Андрея Ермака. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

Читайте также

"Дело Миндича", обыски и отставка Ермака. Коррупционный скандал на Украине

По его данным, есть четыре самых обсуждаемых претендента: министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса. "Три человека - это те, о ком [Зеленский] подумал сразу, а Палиса неплохо проявил себя в работе", - добавил собеседник агентства.

Другой источник заявляет, что, помимо этих четырех кандидатов, есть еще два. Однако их имена не называются. При этом агентство отмечает, что должность главы офиса будет оставаться вакантной как минимум до 3 декабря, так как Зеленский в командировке.

Издание "Украинская правда" также пишет, что Федоров, Шмыгаль и Палиса являются группой наиболее реальных кандидатов. При этом есть вероятность, что должность главы офиса могут предложить первому заместителю министра иностранных дел Сергею Кислице, который принимает участие в переговорах с США.

В то же время издание называет невозможным назначение на эту должность премьер-министра Юлии Свириденко, хотя вначале ее перечисляли в числе кандидатов. Отмечается, что перезапуск кабмина в этом случае потребовал бы слишком большого напряжения сил, а сама Свириденко расценивает такое переназначение как понижение.