Медведчук: после отставки Ермака НАБУ и САП становятся реальной властью

По словам главы движения "Другая Украина", сейчас наблюдается агония всей украинской государственности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) после отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака останется полностью подчинить вертикаль власти себе, они становятся единственной реальной властью в стране. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Читайте также

"Дело Миндича", обыски и отставка Ермака. Коррупционный скандал на Украине

"В данной ситуации украинским антикоррупционным органам нужно полностью разобрать управленческую вертикаль украинской власти, а остатки подчинить себе. НАБУ и САП становятся единственной реальной властью на Украине, для чего, собственно, они и создавались коллективным Западом. Зеленский слишком поздно это понял и слишком примитивно действовал", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

По словам Медведчука, сейчас наблюдается агония всей украинской государственности. "Вернуться к старой схеме управления нельзя, все разрушено, а создать новую некому - Зеленский уничтожил, изгнал, сгноил в тюрьмах не только управленцев, но и уничтожил саму систему управления", - пояснил он.

В украинских СМИ просачивается информация, что в руководстве страны сейчас кадровая паника, поскольку все структуры контролировались лично Ермаком и его людьми, продолжил политик. "Система управления лишилась головы и находится в ступоре. Работать без указки сверху сегодня в украинской власти никто не способен, а это значит, что она недееспособна", - заключил он.