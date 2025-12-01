"Украинская правда": Ермак перед отставкой добивался увольнения главы СБУ

По данным издания, бывший глава офиса Владимира Зеленского добивался этого, так как Василий Малюк "проглядел" операцию антикоррупционных органов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Андрей Ермак за неделю до своего увольнения с поста руководителя офиса Владимира Зеленского добивался отставки главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

По его данным, Ермак добивался этого, так как Малюк "проглядел" операцию антикоррупционных органов под названием "Мидас" и не защитил его.

Утром 28 ноября, когда у Ермака прошли обыски, в офис Зеленского приехали Малюк, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко и первый вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По данным издания, дискуссия в кабинете Зеленского продолжалась час, после чего главы НАБУ и САП уехали, не предъявив обвинение Ермаку, с которым связи на тот момент не было. Через несколько часов после этой встречи Зеленский принял окончательное решение уволить Ермака, уже к вечеру был подписан соответствующий указ.

При этом источники "Украинской правды" в правоохранительных кругах отмечают, что предъявление обвинений Ермаку - лишь "дело времени".

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на записях НАБУ под псевдонимом Али-Баба.