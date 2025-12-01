Филиппо: у Макрона "зазвенело в ушах" от слов Путина о ненападении на Европу

Подобное заявление российского лидера сильно шокировало президента Франции, уверен лидер французской партии "Патриоты"

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что заявление президента России Владимира Путина о ненападении на Европу сильно шокировало лидера Франции Эмманюэля Макрона.

"Я думаю, что у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!" - написал политик в X, также приведя высказывания Путина о том, что у России нет желания нападать на страны Европы.

27 ноября Путин, отвечая на вопросы журналистов в Бишкеке, заявил, что Россия не намерена нападать на европейские страны и готова "как угодно" зафиксировать положение об этом.