В Гвинее-Бисау военные запретили все акты протеста и забастовки

ПРЕТОРИЯ, 1 декабря. /ТАСС/. Военные, захватившие власть в Гвинее-Бисау в результате государственного переворота, ввели с 1 декабря запрет на проведение акций протеста и забастовок в связи с ожидаемым прибытием в страну делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для ведения переговоров. Об этом сообщило агентство PanaPress со ссылкой на распоряжение военных.

Демонстрации и забастовки представляют угрозу миру и стабильности, приводит она аргументы военных властей Гвинеи-Бисау. Одновременно правительство потребовало от министерств и государственных учреждений возобновить свою работу. В минувшую субботу в столице страны Бисау состоялась акция протеста молодежи с требованием освободить арестованных лидеров оппозиции. В ней приняли участие несколько сот человек.

Делегация ЭКОВАС, в которую входят президенты Кабо-Верде, Сенегала и Того, должна прибыть в Гвинею-Бисау в понедельник. Первоначально поездка планировалась на 28 ноября, однако она не состоялась по неизвестной причине. Делегация имеет полномочия от саммита ЭКОВАС вести переговоры с военным руководством Гвинеи-Бисау о путях и временном графике восстановления в стране гражданской формы правления.

В свою очередь оппозиция в Гвинеи-Бисау уже объявила, что видит в делегации ЭКОВАС своего союзника. Радиостанция RFI передает слова одного из лидеров оппозиции и кандидата на состоявшихся 23 ноября президентских выборах Фернанду Диаша да Кошту о том, что он возлагает все надежды на ЭКОВАС для завершения подсчета голосов и объявления победителя выборов.

26 ноября военные захватили в Гвинее-Бисау власть, отстранили и арестовали президента республики Умару Сисоку Эмбало, приостановили деятельность всех государственных институтов, а также распорядились прекратить подсчет голосов на президентских и парламентских выборах. Спустя 24 часа один из руководителей переворота генерал-майор Орта Инта-а вступил в должность президента на переходный период. Он объявил, что переходный период продлится в Гвинее-Бисау один год.