Депутат Рады Гончаренко: пограничникам запретили выпускать Ермака с Украины
Редакция сайта ТАСС
13:37
обновлено 13:42
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Украинские пограничники получили письмо, запрещающее выпускать за границу уволенного главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете на выезд с Украины Андрея Ермака", - написал Гончаренко в Telegram-канале.