Депутат Рады Гончаренко: пограничникам запретили выпускать Ермака с Украины

На пограничные пункты пропуска пришло соответствующее письмо, сообщил Алексей Гончаренко

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Украинские пограничники получили письмо, запрещающее выпускать за границу уволенного главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете на выезд с Украины Андрея Ермака", - написал Гончаренко в Telegram-канале.