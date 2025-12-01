Глава МИД Италии считает, что США должны защищать Украину

Антонио Таяни напомнил о том, что рассматривается модель по аналогии со статьей 5 Устава НАТО о коллективной обороне

РИМ, 1 декабря. /ТАСС/. Без активного участия США Украине сложно предложить гарантии безопасности. Такое мнение выразил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью в эфире канала 5 Mediaset.

Он напомнил о том, что рассматривается модель по аналогии со статьей 5 Устава НАТО о коллективной обороне, что изначально предлагала Италия. "Но крайне важно, чтобы в этом соглашении было согласие Соединенных Штатов об участии в противовоздушной обороне, поскольку без их активного участия, без мощи США сложно оказать должную защиту", - сказал Таяни.

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.

30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

Согласно публикациям СМИ, рассматривается модель 5 статьи Устава для обеспечения гарантий безопасности Украины с участием США.