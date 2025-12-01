"Зеркало недели": НАБУ ведет расследование против главы Госфинмониторинга Украины

Полтавские компании на Украине направляли своих работников возводить фортификации в обмен на получение от областной администрации статуса "критически важных предприятий", отмечает издание

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет расследование возможных преступлений при строительстве фортификаций в отношении главы украинской Госслужбы финансового мониторинга Филиппа Пронина в период его работы в должности главы Полтавской областной администрации в 2023-2024 годах. Об этом пишет издание "Зеркало недели".

По его данным, полтавские компании на Украине направляли своих работников возводить фортификации в обмен на получение от областной администрации статуса "критически важных предприятий", работники которых освобождались от военной службы, получая бронь. При этом деньги на работы списывались на других людей. В итоге, как сообщается, похищено 200 млн гривен (около $4,7 млн).

По информации "Зеркала недели", Пронин также ввел схему незаконного уклонения от мобилизации уже в Госфинмониторинге.

На Украине уже неоднократно поднималась тема коррупции при строительстве фортификаций. В конце мая журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, результаты которого свидетельствовали о том, что близкое окружение Владимира Зеленского задействовано в крупных коррупционных схемах при возведении фортификационных сооружений в прифронтовых регионах. Эти выводы подтвердил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, который призвал Счетную палату провести проверку трат, чтобы предусмотренные в 2025 году на фортификации $906 млн не ушли на счета сторонних фирм чиновников, задействованных в коррупционных схемах. 22 сентября руководитель издания Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали.

В конце ноября стало известно, что НАБУ возбудило более 10 уголовных дел по фактам нарушений при строительстве фортификационных сооружений в разных регионах страны. Как сказал директор НАБУ Семен Кривонос, это касается Полтавской областной администрации, Харьковской и ряда других областей.