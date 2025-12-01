Макрон считает, что без европейских стран нельзя обсуждать замороженные активы РФ

Европа обладает компетенцией в этом вопросе, подчеркнул французский президент

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Европейские страны, где хранятся замороженные активы России, должны обязательно присутствовать за столом переговоров об украинском урегулировании, когда речь зайдет об их разморозке. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Париже.

"Когда будет вестись разговор о замороженных активах России, европейские страны, в которых хранятся эти средства, должны быть за столом переговоров, поскольку только они обладают компетенцией в этом вопросе", - указал Макрон.

Он подчеркнул, что сейчас наступает "решающий момент для будущего мира на Украине и безопасности Европы", и призвал все заинтересованные стороны "сыграть свою роль".

Французский лидер уточнил, что Европа "продолжит добиваться прогресса по вопросам, входящим в ее компетенцию", и упомянул, в частности, гарантии безопасности для Киева. Макрон пообещал поддерживать все усилия по достижению мира, а также "усилия Украины по сопротивлению" России и подтвердил намерение "продолжать санкции против России", назвав это "вопросом последовательности и безопасности" Европы.