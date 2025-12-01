Макрон рассчитывает достичь компромисса по активам РФ к ближайшему саммиту ЕС

Еврокомиссия должна будет объявить о своих решениях в ближайшие несколько дней, отметил французский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает сохранить контроль над замороженными в Европе активами РФ и надеется, что внутри ЕС удастся достичь компромисса по их дальнейшей судьбе к ближайшему саммиту ЕС, который состоится до католического Рождества. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Париже.

Читайте также

"Спрятаться за спинами не получится". Как Бельгия ответит за воровство активов РФ

"Мы найдем вариант, который технически позволит нам ответить на все законные вопросы, которые нам задают. Цель состоит в том, чтобы завершить это к следующему заседанию Совета ЕС, до Рождества, и Еврокомиссия должна будет объявить о своих решениях в ближайшие несколько дней", - сказал он.

По словам Макрона, главная задача европейцев заключается в том, чтобы "защитить эти активы от любых изменений" и "сохранять контроль над ними". При этом, добавил он, ЕС следует "найти соответствующие решения, чтобы обеспечить Украине финансирование ее военных усилий в долгосрочной перспективе", а также определить формат этого будущего финансирования и роль российских активов в этом процессе с соблюдением международного права.

Страны ЕС продолжают обсуждать пути дальнейшего финансирования Украины, в том числе возможность использования для этой цели замороженных на Западе российских активов. Бельгия заблокировала на саммите ЕС 23 октября план ЕК по экспроприации активов РФ под видом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены по всем странам блока. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС в декабре, а Еврокомиссия получила указание подготовить различные варианты кредитования Украины на 2026-2027 годы.

Пресс-служба Еврокомиссии ранее неоднократно заявляла, что для ЕК экспроприация активов России остается приоритетным вариантом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявляла, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.