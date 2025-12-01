Макрон: готового плана по урегулированию на Украине пока нет

Президент Франции выразил признательность США за их посредническую роль в вопросе украинского урегулирования

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. План урегулирования на Украине пока еще не согласован окончательно, при этом территориальные вопросы следует согласовывать с Владимиром Зеленским. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским в Париже.

"Строго говоря, никакого плана еще нет", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать переговорный процесс с участием США и перспективы согласования с Россией американского плана по урегулированию.

Макрон выразил признательность США за их посредническую роль в вопросе украинского урегулирования, однако подчеркнул, что "не хочет говорить от лица американских представителей", которые в ближайшее время направятся в Москву, чтобы согласовать позиции с российским руководством. Президент Франции утверждал, что вопрос о территориях может быть решен "только Зеленским", а замороженные активы РФ и гарантии безопасности, по его мнению, обязательно следует обсуждать с европейскими странами. "Так что пока речь идет о предварительном этапе", - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря. Ранее Уиткофф принимал участие в переговорах с украинской делегацией, которые прошли 30 ноября на юге Флориды.