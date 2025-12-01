Макрон: Франция не должна читать нотации Киеву на фоне коррупционного скандала

Президент Франции выразил удовлетворение тем, как ведется борьба с коррупцией на Украине, и заявил, что видит, как принимаются политические решения в этом контексте

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что не в праве "читать нотации" Украине в связи с разразившимся в этой стране коррупционным скандалом, и призвал "гордиться" работой антикоррупционных органов. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Париже.

"Разве мы должны читать нотации Украине? На самом деле нет. У нас уже были подобные скандалы в прошлом. Демократия должна гордиться тем, что умеет улаживать их с помощью независимой системы правосудия и привлекать к ответственности всех лиц, принимающих решения", - сказал он.

Макрон добавил, что Франция "может быть требовательной", учитывая тот факт, что она среди прочих дает Киеву деньги и "поддерживает военные действия". Он выразил удовлетворение тем, как ведется борьба с коррупцией на Украине, и заявил, что видит, как принимаются политические решения в этом контексте.