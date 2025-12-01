В Би-би-си отказались признавать ложные данные в сюжете про протесты в Грузии

В корпорации заявили, что сюжет "включает свидетельства различных источников внутри и за пределами страны, в том числе мнение самих протестующих, многочисленных информаторов, экспертов ООН и экспертов в Грузии, а также медицинские исследования и письменные документы и отчеты"

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Вещательная корпорация Би-би-си не согласна с обвинениями правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в распространении ложной информации в сюжете про протесты в Тбилиси. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении официального представителя вещателя.

Ранее Би-би-си опубликовала репортаж "Когда горит вода: битва за Грузию" (When Water Burns: The Fight for Georgia), в котором утверждалось, что власти Грузии якобы использовали химическое оружие времен Первой мировой войны против протестующих в 2024 году. В Грузии обвинили корпорацию во лжи, начали расследование и пригрозили международными исками. В Би-би-си уверены, что репортаж "отвечает общественным интересам, а собранные доказательства представлены зрителю в ясной форме". Как заявили в корпорации, сюжет "включает свидетельства различных источников внутри и за пределами страны, в том числе мнение самих протестующих, многочисленных информаторов, экспертов ООН и экспертов в Грузии, а также медицинские исследования и письменные документы и отчеты".

"Мы ручаемся за свою журналистику и благодарим смелых участников фильма", - говорится в заявлении.

Реакция в Грузии

После публикации сюжета партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обвинила Би-би-си в распространении ложной информации и заявила, что подаст против нее иски в международные суды.

Позже Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала расследование по статье о помощи иностранной организации во вражеской деятельности из-за материала Би-би-си. В спецслужбе отметили, что цель расследования - установить, на какую информацию опирались интервью, которые легли в основу сюжета. В СГБ подчеркнули, что информация Би-би-си содержит признаки преступлений, которые нарушают интересы граждан, а также вредят международному имиджу и репутации страны и направлены на вмешательство в государственные интересы Грузии.