Дипмиссия Белоруссии в Брюсселе отвергла обвинения в атаках против Литвы и ЕС

Дипслужба Евросоюза вызывала временного поверенного в делах Белоруссии в Бельгии в связи с инцидентами с воздушными шарами над балтийской республикой, сообщало Reuters

БРЮССЕЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Посольство Белоруссии в Брюсселе подтвердило беседу главы дипмиссии с представителем Европейской службы внешних действий, в ходе которой обвинения в гибридных атаках против Литвы и ЕС были названы беспочвенными. Об этом заявили ТАСС в посольстве Белоруссии.

"Мы можем подтвердить факт состоявшейся сегодня встречи в Европейской службе внешних действий. В ходе нее до европейской стороны была доведена позиция о беспочвенности обвинений в "гибридных атаках". Подтвердили готовность белорусской стороны к проведению дипломатических консультацией с литовской стороной для долгосрочного комплексного урегулирования ситуации на границе с учетом обоснованных встречных озабоченностей Беларуси", - заявили в посольстве.

Ранее агентство Reuters сообщило, что дипслужба ЕС вызвала 1 декабря временного поверенного в делах Белоруссии в Бельгии в связи с инцидентами с воздушными шарами над Литвой.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в X по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой о намерении ввести новые санкции в отношении Белоруссии, обвиняя Минск в направлении в литовское воздушное пространство метеозондов. Фон дер Ляйен при этом не упомянула об инциденте с упавшим ранее в районе города Гродно литовским беспилотником.

Ранее белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что упавший 30 ноября в черте Гродно в Белоруссии литовский беспилотник был разведывательным, перед падением он сбросил экстремистские материалы.

Литовско-белорусская граница была по одностороннему решению Вильнюса закрыта с 29 октября по 20 ноября из-за запусков контрабандистами метеозондов с грузом сигарет. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1,8 тыс. литовских грузовиков. 20 ноября Литва открыла границу, но эти фуры пока остаются на месте. Начальник службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас признал участие в умножившейся воздушной контрабанде сигарет преступных групп как Белоруссии, так и Литвы.