Сенатор Шумер: США нужно раскрыть данные об убийстве людей после удара по катеру

У Пентагона есть видеозаписи, на которых видно, что произошло при атаке, заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Пентагон должен опубликовать имеющиеся видеозаписи, чтобы разъяснить обстоятельства, при которых военные США в сентябре, предположительно, преднамеренно убили людей, выживших после удара по катеру в Карибском бассейне. Об этом заявил 1 декабря лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в X.

Как он отметил, газета The Washington Post ранее сообщила, что в начале сентября шеф Пентагона Пит Хегсет приказ "не оставлять никого в живых" при ударе американских сил по катеру в южной части Карибского бассейна. "У Пентагона есть видеозаписи, на которых видно, что именно произошло при этих ударах, и Хегсет обязан сейчас же обнародовать эти записи", - добавил Шумер.

На борту упомянутого катера, по версии американской стороны, перевозили наркотики из Венесуэлы. Военные США, по сведениям газеты, 2 сентября нанесли два удара. Первый - для уничтожения катера, на борту которого находились 11 человек, якобы являвшихся членами транснациональной преступной группировки Tren de Aragua. Второй удар был нанесен для того, чтобы убить двух выживших, которые были в воде и цеплялись за обломки катера.

Член Палаты представителей Конгресса Майк Тернер (республиканец, от штата Огайо) 30 ноября сообщил, что американские законодатели в обеих палатах американского законодательного органа начали разбирательства в связи с упомянутыми сообщениями. По сведениям СМИ, ряд американских законодателей от обеих партий также посчитали, что такие действия были бы незаконными и являлись бы военными преступлениями.

Однако Белый дом заявил, что считает действия американских военных правомерными. "Атака 2 сентября была осуществлена в целях самообороны для защиты американцев и жизненно важных интересов США в международных водах в соответствии с правовыми нормами, касающимися вооруженных конфликтов", - утверждала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов в понедельник. Как она подчеркнула, по мнению администрации президента США Дональда Трампа, члены "наркотеррористических группировок подлежат уничтожению". К числу таких группировок Вашингтон относит ряд действующих в латиноамериканских странах наркокартелей, включая Tren de Aragua.

По словам Ливитт, Хегсет уполномочил главу Командования специальных операций ВС США адмирала Фрэнка Брэдли нанести удары 2 сентября. Как утверждала пресс-секретарь Белого дома, адмирал "действовал в полной мере в рамках своих полномочий и закона".

Удары США по катерам

Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали свыше 80 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Боливарианской Республике. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.