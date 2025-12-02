Депутат Бородай: Зеленский отправил Ермака на фронт, чтобы спрятать от следствия

Парламентарий отметил, что это "очень естественный и нормальный ход"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский отправил бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака на войну, чтобы спрятать его от следствия на фоне коррупционного скандала. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения специальной военной операции Александр Бородай.

Оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, ранее заявил, что Ермак выехал на фронт в расположение командующего силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди с позывным Мадьяр по личной просьбе Зеленского.

"Война - это отличный способ спрятать человека. Пока суть да дело, он воюет, занят очень, "не можем беспокоить" и "допросить не можем". Это очень естественный и нормальный ход - отправить Ермака на войну", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о роли Зеленского в решении отправить бывшего руководителя офиса президента Украины на фронт.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака. 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в его квартире и офисе. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.