Депутат Рады Дмитрук: на Украине нет желающих возглавить офис Зеленского

По мнению украинских политиков, эта должность "настолько прогнила, что вот-вот рухнет в горящую лаву", заявил парламентарий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Украинские политики не желают занимать должность главы офиса Владимира Зеленского после отставки Андрея Ермака, а сам Зеленский опасается назначать нового руководителя, боясь, что он получит доступ к информации о преступных схемах киевского режима. Такое мнение "Известиям" выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Кто согласится на должность, зная, что она настолько прогнила, что вот-вот рухнет в горящую лаву? Таких людей очень мало. Тем более это, по сути, работа только при Зеленском. Стать главой ОП, чтобы потом сесть в тюрьму? Именно поэтому процесс буксует: все кандидаты дипломатично уходят от такого "заманчивого" предложения", - отметил депутат.

По его словам, назначение на этот пост несет риск обнажения всех механизмов, связей, прошлых и будущих преступлений. "Зеленский боится ставить на это место кого-то нового. Любой новый человек автоматически получает доступ к архивам, каналам влияния и тайным договоренностям, которые еще быстрее уничтожат Зеленского. И появится еще один человек, способный давать будущие показания по огромному количеству преступлений", - добавил парламентарий.

Он считает, что на Украине нет ни одного действительно влиятельного и авторитетного игрока, который добровольно решится стать главой офиса Зеленского.