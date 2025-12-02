Эксперт Унникришнан: дружба с Россией необходима Индии

Россия в долгосрочной перспективе нужна Индии в стратегическом и геополитическом смысле, уточнил индийский политолог

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Индия не должна поддаваться на давление США, стремящихся разрушить отношения республики с Россией, так как дружба с Москвой необходима Нью-Дели с геополитической и стратегической точек зрения. Такое мнение высказал ТАСС индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

По его словам, Соединенные Штаты "стремятся полностью разрушить" российско-индийские связи. "Индия не должна позволить США успешно выполнить эту задачу, потому что Россия в долгосрочной перспективе нужна Индии в стратегическом и геополитическом смысле. Индия не может сдавать свои позиции", - сказал он.

Как пояснил эксперт, "невозможно иметь евразийскую архитектуру безопасности без согласия России, Индии и Китая". "Индия и Китай не всегда находятся на одной странице. Поэтому очень важно, чтобы Индия была на одной странице с Россией", - указал он.

Отвечая на вопрос об ожиданиях в связи с предстоящим визитом в Нью-Дели президента РФ Владимира Путина, Унникришнан отметил, что России и Индии "не нужно никому ничего доказывать за счет каких-то прорывов". "Когда наши лидеры встречаются, все почему-то всегда ждут каких-то прорывов. Но мышление должно быть совсем другим. У нас хорошие, стабильные отношения с Россией, которые развиваются из года в год", - отметил он.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. Визит имеет важное значение, поскольку дает возможность всесторонне обсудить обширную повестку российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы, подчеркнули в Кремле.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.