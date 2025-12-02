В НАТО не верят в скорое завершение конфликта на Украине

В связи с этим, как отметил генерал-майор Бундесвера Майк Келлер, одна из задач Запада заключается в том, чтобы обеспечить "постоянный поток оружия и денег" в Киев

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Генерал-майор Бундесвера, заместитель командующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) Майк Келлер считает, что скорого завершения конфликта на Украине пока не предвидится. Такую точку зрения он высказал в интервью газете Die Welt.

"Конца войны в настоящее время не предвидится", - заявил Келлер. В связи с этим, как он утверждал, одна из задач Запада заключается в том, чтобы обеспечить "постоянный поток оружия и денег" на Украину.

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.

30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос. По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию.