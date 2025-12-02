Welt: солдаты ВСУ хотят прекращения боев

Корреспондент газеты Кристоф Ваннер подчеркнул, что высокопоставленные украинские военные не имеют политических амбиций и, вероятно, будут готовы покинуть Донбасс в случае поступления соответствующего указа со стороны Владимира Зеленского

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Многие военные ВСУ "сыты по горло" конфликтом на Украине и хотят скорейшего прекращения боевых действий. Об этом в понедельник заявил корреспондент газеты Die Welt в Киеве Кристоф Ваннер, выступая в эфире на платформе YouTube.

"Всегда есть ястребы в вооруженных силах, ультранационалисты, которые не хотят уступать россиянам ни сантиметра, это ясно. Но есть также много украинских солдат, и это то, что я знаю из собственного опыта и слышу снова и снова, когда мы находимся на востоке страны, которые, <...> просто сыты по горло, которые просто хотят, чтобы эта война закончилась, чтобы эти смерти прекратились", - отметил Ваннер.

Он подчеркнул, что высокопоставленные украинские военные не имеют политических амбиций и, вероятно, будут готовы покинуть Донбасс в случае поступления соответствующего указа со стороны Владимира Зеленского.

30 ноября на юге Флориды прошли переговоры между представителями Вашингтона и Киева касаемо урегулирования конфликта на Украине. Портал Axios написал, что переговоры между Украиной и США были трудными и касались в основном территориальных вопросов. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник сообщило, что стороны не смогли окончательно согласовать финальный текст мирного плана.