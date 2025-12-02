В США обещали исключить нелегальных мигрантов из программ помощи с жильем

Американский министр жилищного строительства и городского развития Скотт Тернер также объявил о запуске горячей линии для американцев, с помощью которой они смогут сообщать о нелегалах, размещенных на социальной жилплощади

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Министр жилищного строительства и городского развития США Скотт Тернер обещал полностью исключить имеющих проблемы с документами мигрантов из программ по предоставлению помощи в поиске и оплате жилья.

"Прилагаем масштабные усилия по исключению нелегальных мигрантов из всех программ социального жилья и помощи со стороны министерства жилищного строительства и городского развития", - написал Тернер в X.

Он также объявил о запуске горячей линии для граждан США, с помощью которой они смогут сообщать о нелегалах, размещенных на социальной жилплощади. Министр подчеркнул, что расходование госсредств на помощь в предоставлении жилья должно касаться находящихся в трудном положении американцев, а не прибывающих в страну иностранцев. С этой целью значительно ужесточаются меры контроля за документами, предоставляемыми соискателями на участие в социальных программах.

28 ноября Служба гражданства и иммиграции США приостановила все процедуры по рассмотрению прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища. В тот же день власти США приняли решение о приостановке выдачи виз гражданам Афганистана. Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует выдворять прибывших в страну просителей убежища и приостановит на неопределенный срок иммиграцию из стран третьего мира.

Днем 26 ноября мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет около 300 м. Сам нападавший и два нацгвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась от полученных травм. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США после вывода американских войск из страны.