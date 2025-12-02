Депутат Рады Дмитрук заявил, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе

Это может занять от нескольких недель до месяцев, Зеленский будет делать все для отсрочки неизбежного, указал политик

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © AP Photo/ Andrea Rosa

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский получил приказ уйти на этой неделе, на выполнение требования уйдет от нескольких недель до нескольких месяцев. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования.

Дмитрук сообщил в своем Telegram-канале, что "на выходных" ему сообщили, что "Зеленскому приказали уйти на этой неделе". Он подчеркнул, что необходимо понимать, что "если Зеленскому дали приказ уйти на этой неделе", то на выполнение этого приказа может уйти "от нескольких недель до месяцев". "Это человек, который будет тянуть время", "придумывать оправдания" и "рассказывать всевозможные басни". Зеленский "будет делать все, чтобы отсрочить неизбежное", отметил Дмитрук.

По словам депутата, западные коллеги, сообщившие о приказе, поинтересовались у него, насколько Зеленский послушается этого приказа, достаточно ли оказано давления и раскрыто преступлений. Дмитрук напомнил, что 9 мая, когда Зеленский должен был закончить вооруженный конфликт, сложить полномочия и провести на Украине выборы, они ничего из этого не сделал.

По мнению депутата, сегодня - действительно самое сложное время для Зеленского и одновременно самое лучшее время для граждан Украины. Он полагает, что это, "без преувеличения, лучшая надежда" на избавление "от этого режима".