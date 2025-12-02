Мэр Оргеева в Молдавии заявила об отставке из-за угрозы ареста

Татьяна Кочу призналась, что больше не может гарантировать результат и вынуждена закрыть все проекты

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Представляющая оппозиционный в Молдавии блок "Победа" мэр города Оргеев Татьяна Кочу заявила об отставке из-за угрозы ареста.

"С большой болью сообщаю: я подаю в отставку. Мне и моим соратникам угрожают арестами только за то, что мы работаем для людей, а жителей подвергают давлению и штрафуют. Мы больше не можем гарантировать результат и вынуждены закрыть все наши проекты", - написала Кочу в своем Telegram-канале.

Накануне руководитель блока "Победа" Илан Шор заявил, что его сторонники будут вынуждены уйти с выборных должностей в госорганах из-за давления со стороны прозападного правительства в Кишиневе. Политик также сообщил о закрытии проектов по поддержке населения Молдавии.