Генерал Фройдинг: Пентагон прекратил контакты с Минобороны ФРГ

Генерал-лейтенант ФРГ также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа не предупредила Германию о прекращении поставок некоторых видов вооружения Украине

Генерал-лейтенант ФРГ Кристиан Фройдинг (справа) © Sean Gallup/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Военное министерство США прекратило контакты с Минобороны Германии, в частности по Украине. Об этом сообщил генерал-лейтенант ФРГ Кристиан Фройдинг в интервью журналу The Atlantic.

Ранее Фройдинг занимал должность руководителя рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии. По словам генерал-лейтенанта, когда-то он мог переписываться с представителями Пентагона "круглые сутки", однако в последнее время связь была "оборвана, действительно прекращена".

Немецкий генерал, занимающий должность командующего сухопутными силами Бундесвера (ВС ФРГ), также рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа не предупредила о прекращении поставок некоторых видов вооружения Киеву. По его словам, для получения информации вместо привычной связи с американской стороной ему нужно было обращаться в посольство ФРГ в Вашингтоне, в котором есть человек, пытающийся "найти кого-то в Пентагоне".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем заявил, что Вашингтон стремится к скорейшему урегулированию конфликта на Украине и обеспечению прочного мира.

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

Планируется, что президент России Владимир Путин 2 декабря встретится со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Ключевой темой будет урегулирование украинского кризиса, включая предложения США по этому вопросу.