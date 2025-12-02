Le Soir: жители Готланда недовольны миллиардными тратами на оборону

Бюджетные расходы Швеции на оборону за последние 10 лет выросли втрое

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Жители шведского острова Готланд в Балтийском море недовольны, что власти расходуют неоправданно большие средства на оборону, готовясь к потенциальному вооруженному конфликту с Россией. Об этом пишет бельгийская газета Le Soir, корреспондент которой побывал на острове.

Как отмечает издание, власти "укрепляют войска" на острове на случай боевого столкновения с РФ. По словам заместителя командующего войсками Готланда Йоакима Марклунда, остров стремится увеличить контингент до 4,5 тыс. человек к 2030 году. Бюджетные траты Швеции на оборону за последние 10 лет выросли втрое: в 2026 году должны составить €13 млрд.

"Действия государства практически полностью сосредоточены на [повышении боеготовности] армии и вооружении нашего острова. Мы видим, как на это расходуются миллиарды крон. И в то же время мы видим недостаток инвестиций в [сферу] государственных услуг. Это порождает недовольство и недоверие", - сказала изданию местный депутат от Левой партии Сага Карлгрен. Ее поддерживает жительница острова, которая задается вопросом, "не превышают ли траты на вооружение невоенные инвестиции".

4 июня начальник штаба обороны вооруженных сил Швеции Карл-Йохан Эрдстрем заявил в интервью порталу MailOnline, что Готланд может стать будущим хабом НАТО и "первой линией" обороны против России. Остров Готланд расположен примерно в 190 км от побережья Латвии, Литвы и Эстонии и в 370 км от Калининградской области. Он был практически полностью демилитаризован после холодной войны и в последние годы служил туристическим целям, но в 2015 году правительство обновило оборонную политику, придав острову статус стратегически важного района. В 2017 году в районе Готланда прошли учения Aurorа, которые стали крупнейшими за 20 лет, а с 2018 года на нем вновь разместился так называемый Готландский полк ВС Швеции. С тех пор власти страны продолжают укреплять оборону острова.

Швеция вступила в НАТО в 2024 году, спустя чуть менее года после Финляндии. Впоследствии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия развернет дополнительные вооружения в связи с присоединением Финляндии и Швеции к альянсу.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал чушью "мантру" политиков стран Европы о возможной войне с Россией. Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.