ТАСС: самолет, предположительно, Уиткоффа миновал Ирландию

В стране, как предполагали часть СМИ, якобы могла состояться встреча спецпредставителя президента США с Владимиром Зеленским

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Andrew Harnik/ Getty Images

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, пересек Атлантический океан и вошел в воздушную зону, подконтрольную диспетчерам Европы. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации "Шанвик", отвечающей за трафик над рядом районов Атлантики.

"Борт пересек океан и перешел под контроль диспетчеров европейских стран", - сказал собеседник агентства, отметив, что в своей воздушной зоне самолет приняли на контроль около 06:00 по всемирному времени (09:00 мск).

Самолет пролетел над Фарерскими островами, отметил источник. Таким образом, борт миновал Ирландию, где, как ранее предполагали часть СМИ, якобы могла состояться встреча спецпредставителя президента США с Владимиром Зеленским.

Ранее источник ТАСС сообщил, что борт, на котором, предположительно, летит Уиткофф, вылетел из аэропорта во Флориде около 01:00 по всемирному времени (04:00 мск).

Президент России Владимир Путин встретится во вторник с Уиткоффом. Ключевая тема - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча состоится во второй половине дня.