ТАСС: самолет, предположительно, Уиткоффа покинул воздушное пространство США

Самолет вылетел из Флориды около 04:00 по московскому времени

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © AP Photo/ Terry Renna

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, покинул воздушное пространство США и взял курс в направлении России. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

"Борт только что покинул воздушной пространство США, взял курс на Европу, а затем - на Россию", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что самолет вылетел из аэропорта во Флориде около 01:00 по всемирному времени (04:00 мск).

Президент России Владимир Путин встретится2 декабря с Уиткоффом. Ключевая тема - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча состоится во второй половине дня. Открытыми для СМИ будут первые кадры беседы.