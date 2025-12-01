Кремль пообещал публикацию кадров начала встречи Путина и Уиткоффа

Отвечая на вопрос, планируется ли какое-то заявление по итогам, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: "Посмотрим"

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Начало встречи 2 декабря президента РФ Владимира Путина и американской делегации во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом пройдет в открытом режиме. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также

Встреча Путина и Уиткоффа, атака на КТК и увольнение Ермака. Темы брифинга Пескова

"Кадры начала встречи - будут", - отметил представитель Кремля. Отвечая на вопрос, планируется ли какое-то заявление по итогам, Песков сказал: "Посмотрим".