ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Кремль пообещал публикацию кадров начала встречи Путина и Уиткоффа

Отвечая на вопрос, планируется ли какое-то заявление по итогам, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: "Посмотрим"
Редакция сайта ТАСС
09:26
обновлено 09:36

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Начало встречи 2 декабря президента РФ Владимира Путина и американской делегации во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом пройдет в открытом режиме. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также

Встреча Путина и Уиткоффа, атака на КТК и увольнение Ермака. Темы брифинга Пескова

"Кадры начала встречи - будут", - отметил представитель Кремля. Отвечая на вопрос, планируется ли какое-то заявление по итогам, Песков сказал: "Посмотрим". 

Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич