Кремль пообещал публикацию кадров начала встречи Путина и Уиткоффа
Редакция сайта ТАСС
09:26
обновлено 09:36
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Начало встречи 2 декабря президента РФ Владимира Путина и американской делегации во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом пройдет в открытом режиме. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также
Встреча Путина и Уиткоффа, атака на КТК и увольнение Ермака. Темы брифинга Пескова
"Кадры начала встречи - будут", - отметил представитель Кремля. Отвечая на вопрос, планируется ли какое-то заявление по итогам, Песков сказал: "Посмотрим".