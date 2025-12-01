Статья

Встреча Путина и Уиткоффа, атака на КТК и увольнение Ермака. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

Встреча российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, атака украинских беспилотников на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и увольнение главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Владимир Путин примет в Кремле с докладом директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадия Гостева.

У главы государства также запланированы несколько совещаний непубличного характера "в рамках подготовки к российско-американским контактам".

Встреча Путина с Уиткоффом пройдет завтра во второй половине дня.

Кадры начала встречи Путина и Уиткоффа будут опубликованы.

График российского лидера ближайшую неделю будет напряженным и перегруженным, встречи с главой МИД Китая Ван И в нем пока нет: "Пока нет. График совсем перегруженный. Тем более, еще на вторую половину недели запланированы российско-индийские контакты на высшем уровне. График очень напряженный. Неделя будет сложной".

Об атаке на КТК

Кремль не обладает информацией о том, ведется ли расследование по факту атаки на Каспийский трубопроводный консорциум: "Мне неизвестно о том, что ведется расследование".

Для Кремля очевидно, что КТК атаковали украинские дроны: "Совершенно очевидный факт, что это была за атака, абсолютно очевидный факт. Безусловно, атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры - это практика, которая продолжается".

Атака дронов ВСУ на КТК является "вопиющим случаем, так как речь идет об объекте международного значения и с международным участием".

Об увольнении Ермака и переговорах по Украине

"Практика покажет", повлияет ли увольнение Ермака на ход переговоров по Украине.

Россия заинтересована в успехе переговоров по Украине, поэтому не будет их вести "в мегафонном режиме": "Ради успеха процесса - а мы заинтересованы в успехе - мы не намерены вести это в мегафонном режиме и не намерены вести никакие обсуждения через СМИ".

Кремль не стал отвечать на вопрос, содержит ли американский план по урегулированию пункт о невступлении Украины в НАТО, а также кто, по мнению России, должен дать такие гарантии: "Вы предлагаете вести обсуждение с Reuters, а не с Уиткоффом?"

Об отношениях с США

Кремль не готов рассуждать о том, какими могут быть отношения с Вашингтоном в дальнейшем: "Пока об этом говорить преждевременно".

Об Асаде

Кремль не может поделиться никакой информацией по поводу пребывания бывшего президента Сирии Башара Асада в Москве: "По этому вопросу никакой информацией мы поделиться не можем".

О звонке Путина пострадавшему из-за СВУ мальчику