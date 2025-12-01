Кремль не стал говорить об эффекте отставки Ермака на ход переговоров
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Влияние отставки Андрея Ермака на ход переговоров по Украине пока спрогнозировать сложно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Посмотрим, практика покажет", - ответил представитель Кремля на вопрос, скажется ли на переговорном процессе уход Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского.
Песков подчеркнул, что пока невозможно ответить на вопрос, стала ли Украина более договороспособной после коррупционного скандала и отставки Ермака.