В Кремле не стали рассуждать, какой курс США дальше могут выбрать в отношении РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные прогнозы преждевременными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Кремль сейчас не готов рассуждать о том, какими могут быть отношения с Вашингтоном в дальнейшем, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, можно ли сейчас - с учетом текущих контактов - сделать прогноз насчет будущего курса США в отношении России: будут ли это партнерские или сопернические отношения.

"Пока об этом говорить преждевременно", - отреагировал Песков.