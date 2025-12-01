В Кремле отказались комментировать пункты мирного плана Трампа

Россия заинтересована в успехе переговоров по Украине, поэтому не будет обсуждать детали мирного плана "в мегафонном режиме", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в успехе переговоров по Украине, поэтому не будет обсуждать детали мирного плана "в мегафонном режиме" через СМИ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Встреча Путина и Уиткоффа, атака на КТК и увольнение Ермака. Темы брифинга Пескова

"Ради успеха процесса - а мы заинтересованы в успехе - мы не намерены вести это в мегафонном режиме и не намерены вести никакие обсуждения через СМИ", - сказал он, отвечая на просьбу раскрыть позицию Кремля по ряду пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа.