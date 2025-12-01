Кремль не может дать никакой информации о пребывании Асада в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не может поделиться никакими сведениями относительно того, мог ли экс-глава Сирии встретиться с российским лидером Владимиром Путиным

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Кремль не может поделиться никакой информацией относительно пребывания в России бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Встреча Путина и Уиткоффа, атака на КТК и увольнение Ермака. Темы брифинга Пескова

"Нет, по этому вопросу никакой информацией мы поделиться не можем", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Кремль сообщить хоть какие-то сведения по поводу пребывания Асада в РФ в течение последнего года, а также относительно того, мог ли экс-глава Сирии за это время встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа.

Источник ТАСС сообщил, что Асад с семьей находится в Москве и получил в России убежище. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран заявил, что Асад и его семья находятся в РФ исключительно по гуманитарным причинам, поскольку экс-президенту на родине грозила физическая расправа.