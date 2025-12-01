Песков: у Путина на ближайшую неделю перегруженный график

Встречи с главой МИД Китая Ван И в нем пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. График президента РФ Владимира Путина будет напряженным и перегруженным. Встречи с главой МИД Китая Ван И в нем пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет. График совсем перегруженный. Тем более еще на вторую половину недели запланированы российско-индийские контакты на высшем уровне. График очень напряженный. Неделя будет сложной", - ответил представитель Кремля на вопрос, планируются ли у Путина контакты с Ван И в ближайшие дни.

Министр иностранных дел КНР Ван И 1-2 декабря посетит Россию для участия в двухсторонних консультациях по стратегической безопасности.