Песков: у Путина на ближайшую неделю перегруженный график
09:27
обновлено 09:52
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. График президента РФ Владимира Путина будет напряженным и перегруженным. Встречи с главой МИД Китая Ван И в нем пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока нет. График совсем перегруженный. Тем более еще на вторую половину недели запланированы российско-индийские контакты на высшем уровне. График очень напряженный. Неделя будет сложной", - ответил представитель Кремля на вопрос, планируются ли у Путина контакты с Ван И в ближайшие дни.
Министр иностранных дел КНР Ван И 1-2 декабря посетит Россию для участия в двухсторонних консультациях по стратегической безопасности.