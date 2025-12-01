Песков: очевидно, что КТК атаковали украинские дроны

Атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры - это практика, которая продолжается, заявил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Кремль считает очевидным, что Каспийский трубопроводный консорциум атаковали украинские дроны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совершенно очевидный факт, что это была за атака, абсолютно очевидный факт. Безусловно, атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры - это практика, которая продолжается", - сказал он на брифинге.

Представитель Кремля добавил, что профильные ведомства занимаются обеспечением безопасности соответствующих объектов, однако случаются ситуации, когда объекты критической инфраструктуры все равно получают ущерб.

29 ноября один из причалов КТК под Новороссийском был атакован безэкипажными катерами. Он не подлежит восстановлению. Среди персонала нет пострадавших, розлива нефти в Черном море не произошло.

После атаки Казахстан направил нефть по другим маршрутам. МИД республики выразил протест и заявил, что рассматривает атаку на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям с Украиной.