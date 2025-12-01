Встреча Путина с Уиткоффом пройдет 2 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и спецпосланник президента США встретятся во второй половине дня

Редакция сайта ТАСС

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также

Встреча Путина и Уиткоффа, атака на КТК и увольнение Ермака. Темы брифинга Пескова

"Да, действительно, встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сказал", - ответил Песков на соответствующий вопрос. Представитель Кремля также уточнил, что переговоры пройдут во второй половине дня.

"У президента также несколько совещаний сегодня непубличного характера пройдут в рамках подготовки к российско-американским контактам завтра", - уточнил пресс-секретарь.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отправятся в понедельник в Москву для продолжения переговоров по урегулированию украинского кризиса.