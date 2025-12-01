Встреча Путина с Уиткоффом пройдет 2 декабря
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, действительно, встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сказал", - ответил Песков на соответствующий вопрос. Представитель Кремля также уточнил, что переговоры пройдут во второй половине дня.
"У президента также несколько совещаний сегодня непубличного характера пройдут в рамках подготовки к российско-американским контактам завтра", - уточнил пресс-секретарь.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер отправятся в понедельник в Москву для продолжения переговоров по урегулированию украинского кризиса.