Песков: Путин искренне хотел пожелать здоровья пострадавшему из-за СВУ мальчику

Пресс-секретарь президента указал, что ребенок обрадовался звонку

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин искренне хотел пожелать скорейшего выздоровления десятилетнему Глебу Бровару из Красногорска, лишившемуся пальцев из-за СВУ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя звонок главы государства мальчику.

"Президент искренне хотел мальчику высказать слова сочувствия, пожелать скорейшего полного выздоровления. И это было абсолютно искреннее чувство президента, которое, наверное, было со взаимностью встречено мальчиком", - указал представитель Кремля, отметив, что Глеб обрадовался. "Мальчик обрадовался - и это главное", - добавил Песков.

Специальные службы, по его словам, принимают необходимые меры для обеспечения безопасности. Однако ситуация требует "дополнительной бдительности", указал Песков. "Взрослым и в школе нужно просто детям об этом рассказывать", - резюмировал пресс-секретарь президента.

Вечером 11 ноября 10-летний мальчик поднял с земли у жилого дома в Красногорске неустановленное взрывное устройство. Взрывчатка была замаскирована под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. В результате детонации ребенок получил телесные повреждения. Самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами, сообщили ранее ТАСС в правоохранительных органах. Мощность взрывного устройства составила 10 г тротила.

Пострадавший ребенок был госпитализирован в ДНКЦ им. Рошаля. Врачи частично ампутировали ему пальцы.