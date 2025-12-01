Песков: Путин примет в Кремле главу ФСИН Гостева

Он представит доклад

Редакция сайта ТАСС

Директор ФСИН России Аркадий Гостев © Пресс-служба МВД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 1 декабря примет в Кремле с докладом директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Аркадия Гостева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также

Встреча Путина и Уиткоффа, атака на КТК и увольнение Ермака. Темы брифинга Пескова

"Будет с докладом у президента директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев", - сказал представитель Кремля.