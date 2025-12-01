Песков: Путин примет в Кремле главу ФСИН Гостева
09:28
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 1 декабря примет в Кремле с докладом директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Аркадия Гостева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет с докладом у президента директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев", - сказал представитель Кремля.