Эксперт Кошкович: Зеленский может не вернуться из Ирландии из-за НАБУ

Ведущий сотрудник будапештского Центра фундаментальных прав также предположил, что британские спецслужбы могут сымитировать покушение для затягивания конфликта на Украине

БУДАПЕШТ, 2 декабря. /ТАСС/. Ведущий сотрудник будапештского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович считает, что Владимир Зеленский может не вернуться из поездки в Ирландию из-за возможного разоблачения со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Есть немалая вероятность, что он никогда не вернется на Украину", - написал венгерский эксперт в соцсети X.

Он подчеркнул, что имел в виду возможность проведения нового расследования НАБУ, фигурантом которого может стать Зеленский. Кошкович также предположил, что британские спецслужбы могут сымитировать покушение для затягивания конфликта на Украине.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. НАБУ сообщило, что имеется 1 000 часов аудиозаписей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти: работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в его квартире и офисе. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.