Экс-депутат Рады Олейник: Залужный вернулся на Украину на каникулы

Бывший парламентарий назвал украинского посла в Великобритании "политическим трупом", отметив, что он вряд ли станет потенциальной заменой Владимиру Зеленскому

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный © paparazzza/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Экс-главком ВСУ, ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный вчера вернулся на Украину на каникулы, утверждает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

"Он уже вчера вернулся [на Украину] с супругой на каникулы", - сказал Олейник в эфире телеканала "Россия-24", комментируя появившуюся накануне в соцсетях экс-главкома ВСУ фотографию с надписью "Дома лучше".

Экс-депутат Рады назвал Залужного "политическим трупом" и уточнил, что он вряд ли станет потенциальной заменой Владимиру Зеленскому. Олейник также исключил возможность захвата власти на Украине из-за того, что в стране сейчас нет лидера партии мира.

В понедельник Залужный выложил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) совместную фотографию с женой на фоне новогодней елки и кофейного автомата с украиноязычной надписью, тем самым намекнув на свое возвращение в страну. Официально при этом ни украинский МИД, ни сам Залужный о возвращении ничего не сообщали.

Возвращение Залужного на Украину совпало с периодом, когда Зеленский находится за ее пределами. Залужного нередко называют одним из главных потенциальных соперников Зеленского на возможных будущих выборах на Украине. Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что партнеры Киева хотят видеть именно Залужного во главе временного правительства на Украине. Газета Corriere della Sera со ссылкой на украинские источники в свою очередь сообщала, что британское правительство уже работает над тем, чтобы заменить Зеленского на Залужного.