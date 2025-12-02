ТАСС: самолет, предположительно, Уиткоффа, вошел в воздушное пространство РФ

Редакция сайта ТАСС

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, вошел в воздушное пространство России. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе Латвии, над территорией которой борт прошел транзитом.

"Борт пересек воздушную границу с Россией в районе контрольной точки "IGORO" в 12:50 мск, далее его приняли на контроль российские диспетчера", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах сообщил, что борт, на котором, предположительно, летит Уиткофф, вылетел из аэропорта во Флориде около 01:00 по всемирному времени (04:00 мск).

Как ожидается, президент России Владимир Путин встретится во вторник с Уиткоффом. Ключевая тема - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча состоится во второй половине дня.