МИД Индии анонсировал подписание соглашений в ходе визита Путина

Список документов расширяется, указали в дипведомстве

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Соглашения в различных областях сотрудничества России и Индии будут подписаны в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели, список пополняется. Об этом заявили в МИД республики.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, готовятся соглашения по разным направлениям сотрудничества.

"Этот список постоянно расширяется", - сказали в МИД.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. Визит имеет важное значение, поскольку дает возможность всесторонне обсудить обширную повестку российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы, подчеркнули в Кремле.