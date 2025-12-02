NV: отцу детектива НАБУ Магамедрасулова смягчили меру пресечения

Сентября Магамедрасулова отправили под ночной домашний арест, сообщило издание

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Печерский суд Киева отправил находившегося в СИЗО 65-летнего Сентября Магамедрасулова, отца руководителя межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова, под ночной домашний арест. Об этом сообщило украинское издание NV из зала суда.

Читайте также

"Дело Миндича", обыски и отставка Ермака. Коррупционный скандал на Украине

Как отметил прокурор на заседании, суд изменил меру пресечения отцу детектива НАБУ, так как "актуальность содержания Магамедрасулова-старшего под стражей снизилась". Магамедрасулов-старший с лета находился в СИЗО.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала обоих Магамедрасуловых в июле. Спецслужба утверждает, что детектив помогал своему отцу-предпринимателю вести торговлю с РФ. По данным следствия, отец детектива якобы имеет российское гражданство, а Магамедрасулов не указал этот факт при оформлении допуска к гостайне. Также СБУ проверяет информацию о контактах детектива НАБУ с "российскими спецслужбами" и передаче им секретных сведений, в частности о запланированных следственных действиях. В пресс-службе уточняли, что "решается вопрос" о предъявлении Магамедрасулову обвинений по статье о пособничестве РФ. В сентябре против Магамедрасулова-младшего выдвинули новые обвинения - в коррупции.

После обнародования коррупционного скандала на Украине стало известно, что Руслан Магамедрасулов также занимался документированием деятельности руководителя коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Магамедрасулов-младший остается в СИЗО до 15 декабря.