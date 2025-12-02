Зеленский признал, что простых решений по урегулированию конфликта не будет

Владимир Зеленский также сообщил, что на Украине от американцев по итогам встречи в Москве "будут ждать соответствующих сигналов"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский признал, что не будет простых решений по урегулированию конфликта на Украине.

"Прежде всего хочу сказать, что простых решений не будет", - сказал Зеленский на совместном брифинге с ирландским премьером Михолом Мартином.

Он также сообщил, что на Украине от американцев по итогам встречи в Москве "будут ждать соответствующих сигналов". "Я думаю, что от этих сигналов будут зависеть будущие и следующие шаги. Шаги будут изменяться в течение сегодняшнего дня. <...> Я готов к встрече с [президентом США Дональдом] Трампом, все зависит от сегодняшних разговоров", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, "сейчас есть 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде". При этом он считает, что "некоторые вещи надо доработать".

2 декабря ожидается, что российский лидер Владимир Путин встретится в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Ключевая тема - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, открытыми для СМИ будут первые кадры беседы. Американскую сторону на встрече также будет представлять Джаред Кушнер - зять Трампа. Во вторник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Зеленским в Европе 3 декабря, чтобы обсудить итоги переговоров в Москве.