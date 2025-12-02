В Пентагоне заявили о законности ударов США по судам наркоторговцев

Пресс-секретарь военного министерства Соединенных Штатов Кингсли Уилсон также назвала сфабрикованными сообщения о том, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал добить выживших после удара по катеру, находившегося в южной части Карибского бассейна

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. США нанесли 21 удар по лодкам, использовавшимся, по утверждению Вашингтона, для перевозки наркотиков. Все эти нападения были законными с точки зрения американского и международного права, заявила пресс-секретарь военного министерства США Кингсли Уилсон.

"К настоящему времени в нашем полушарии был нанесен 21 удар по лодкам с наркотиками, убиты 82 наркотеррориста. Каждый удар против включенных в список террористических организаций был осуществлен в защиту наших национальных интересов, - сказала она. - Наша деятельность в регионе Южного командования ВС США [осуществляется] как с точки зрения американского, так и международного права. Все действия соответствуют законам ведения вооруженных конфликтов".

Уилсон также назвала сфабрикованными сообщения о том, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал добить выживших после удара по катеру, находившегося в южной части Карибского бассейна.

В понедельник лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) призвал Пентагон опубликовать имеющиеся видеозаписи, чтобы разъяснить обстоятельства, при которых военные США в сентябре, предположительно, преднамеренно убили людей, выживших после удара по катеру в Карибском бассейне.

Как сообщала газета The Washington Post, на борту упомянутого катера, по версии американской стороны, перевозили наркотики из Венесуэлы. Военные США, по сведениям газеты, 2 сентября нанесли два удара. Первый - для уничтожения катера, на борту которого находились 11 человек, якобы являвшихся членами транснациональной преступной группировки Tren de Aragua. Второй удар был нанесен для того, чтобы убить двух выживших, которые были в воде и цеплялись за обломки катера.

30 ноября президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Белый дом проверит сообщения СМИ относительно убийства выживших при ударе по катеру. При этом глава государства подчеркнул, что Хегсет указал ему на недостоверность данной информации.