В ЕС заявили о "репутационных рисках" для Казахстана при запрете пропаганды ЛГБТ

Вице-министр культуры и информации республики Евгений Кочетов ранее заявил, что влияние пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений на психику детей доказано медиками и в ходе исследований различных неправительственных организаций

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 2 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс заявил о "репутационных рисках" для Казахстана в случае принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

"Хотел бы подождать и понять, в каком виде это законодательство будет принято. <...> Так что я бы сказал, это очень конкретный случай, который может создать, опять же, те самые репутационные риски", - указал дипломат в интервью информационному агентству Казтаг.

Ранее вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов на заседании комитета Сената (верхней палаты) парламента республики по социально-культурному развитию заявил, что влияние пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе ЛГБТ, на психику детей доказано медиками и в ходе исследований различных неправительственных организаций. Кочетов подчеркнул, что "в казахстанском обществе существует большой запрос на запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений".

Нормы о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и нетрадиционных сексуальных отношений среди детей в Казахстане входят в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента". Законопроект в ноябре был принят в нижней палате парламента республики и направлен в Сенат.