Рубио: Уиткофф в Москве пытается найти путь к урегулированию на Украине

Госсекретарь США также заявил, что американский лидер Дональд Трамп является "единственным лидером в мире, который может посодействовать" урегулированию конфликта

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает найти путь к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на заседании кабинета Трампа.

Читайте также

Переговоры по украинскому урегулированию. Кто представит США в Москве

"Конфликт продолжается, и президент пытается остановить его", - заявил Рубио, изложив версию, согласно которой Трамп является "единственным лидером в мире, который может посодействовать" урегулированию на Украине. "Поэтому мы этим и занимаемся. Поэтому, пока мы с вами говорим, Стив Уиткофф находится в Москве и пытается найти путь к завершению этого конфликта", - отметил он.

В Москве проходит встреча Путина с прибывшими в Москву американскими переговорщиками Уиткоффом и Джаредом Кушнером - зятем Трампа.

Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов было сокращено до 22.

30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

В Кремле отмечали, что Вашингтон информирует Москву о согласовании пунктов плана, поэтому к моменту встречи у России будет актуальная информация. При этом детали РФ не раскрывает, поясняя, что не намерена вести переговоры в мегафонном режиме. Одновременно в Москве указывали, что пока сформулирован не проект договора, а скорее "набросок", "набор вопросов". В целом, отмечал Путин, "это может быть положено в основу будущих договоренностей", но о каких-то окончательных вариантах пока говорить рано.