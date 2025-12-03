Telegraph: Каллас не сможет повлиять на условия мирного договора по Украине

Условия мира будет диктовать президент России Владимир Путин, отметил британский аналитик Оуэн Мэттьюс

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас не сможет влиять на условия заключения мира на Украине. Такое мнение высказал британский аналитик и колумнист Оуэн Мэттьюс в статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph.

"Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что Россия одерживает победу в войне. Никакие возмущенные протесты со стороны главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас не изменят этого жесткого факта. Европейские лидеры могут составлять различные альтернативные мирные планы, которые им нравятся, но единственный голос, который имеет значение, - это голос Путина", - написал он.

Мэттьюс отметил, что Европе не хватает финансовых ресурсов и вооружения для помощи Украине, а также подчеркнул, что украинская экономика "страдает бесконечно сильнее", чем экономика РФ в условиях европейских санкций.