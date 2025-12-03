Стубб заявил, что мировой либеральный порядок умирает

Президент Финляндии выразил мнение, что в мире разворачивается противостояние между "глобальным Западом, глобальным Востоком и глобальным Югом"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что либеральный мировой порядок уступает многополярной конкуренции, которая позволила развивающимся государствам определять правила устройства мира.

"Мы живем в новом мире беспорядка, - отметил он в статье в журнале Foreign Affairs. - Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, сейчас умирает".

По его мнению, многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции, а "оппортунистические сделки" имеют большее значение, нежели защита международных правил.

Стубб также заявил, что в мире разворачивается трехстороннее противостояние между "глобальным Западом, глобальным Востоком и глобальным Югом". Президент Финляндии полагает, что новый мировой порядок окончательно будет определен в течение следующих 5-10 лет.

В апреле он заявил, что Финляндии необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с РФ на политическом уровне. При этом Стубб уточнил, что перспективы контактов с Москвой зависят от прекращения конфликта на Украине и развития дискуссий о восстановлении отношений в целом.